آيفون 15 .. فهم المزايا والاختلافات يساعد على اتخاذ قرار الشراء

كشفت شركة أبل خلال حدثها السنوي الأسبوع الماضي عن الإصدارات الأربعة المعتادة من الجيل الجديد من هواتف آيفون، التي تشمل الإصدار القياسي وآيفون بلس وآيفون برو وآيفون برو ماكس، إلى جانب ذلك أيضا كشفت “أبل” عن عديد من المنتجات الأخرى مثل ساعة Apple Watch Ultra 2 الرائدة والجيل التاسع من Apple Watch Series 9، إضافة إلى الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro ونظام التشغيل IOS 17، ومع إطلاق الجيل الجديد من هواتف آيفون في الأسواق، وفي ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عموما وهواتف آيفون خصوصا، قد يجد بعض المستخدمين أنفسهم في حيرة عند المفاضلة بين الإصدارات المختلفة واختيار الإصدار المناسب لهم.
يعد اختيار الهاتف المحمول قرارا مهما، ولذلك فإن فهم المزايا والاختلافات بين الإصدارات يساعد على اتخاذ القرار الصحيح والأنسب للمستخدم، ومن أبرز الأمور التي يجب أخذها في الحسبان الميزات والوظائف، والحجم والتصميم، والكاميرا وتقنيات التصوير، والمعالجة والأداء والميزانية المتاحة.
قبل البدء في اختيار الإصدار المناسب، يجب على المستخدم تحديد الميزات والوظائف التي يعدها مهمة بالنسبة إليه، من حيث الاهتمام بالتصوير الاحترافي، وما إذا كان في حاجة إلى أداء أعلى وقدرة على تشغيل التطبيقات معقدة، وما إذا كان يفضل تجربة مشاهدة محسنة على الهاتف، كل هذه الأمور تختلف من مستخدم إلى آخر.
من حيث الحجم والتصميم، يأتي هاتفا آيفون 15 وآيفون 15 بلس بقياسات الشاشة 6.1 و6.7 إنش على الترتيب، وهي من نوع OLED، وتدعم محتوى Dolby Vision بسطوع يصل إلى 1600 شمعة، في حين تصل ذروة سطوع الشاشة إلى ألفي شمعة تحت ضوء الشمس المباشر، وهو ضعف معدل السطوع في إصدارات “آيفون” السابقة، فيما يأتي هاتف آيفون 15 برو بشاشة بقياس 6.1 إنش، والإصدار الأكبر آيفون 15 برو ماكس بشاشة قياسها 6.7 إنش ودعم خاصية ProMotion لرفع معدل تحديث الشاشة، وخاصية الشاشة الدائمة، كما تحتوي على ميزة الجزيرة التفاعلية Dynamic Island، وتأتي جميع الإصدارات بتصميم متشابه، إلا أن الأخيرين قد تم دعم هيكلهما بمعدن التيتانيوم وهو المستخدم في المركبات الفضائية، وهنا يجب على المستخدم في البداية تحديد ما إذا كان حجم الجهاز والشاشة سيشكل فارقا كبيرا في الاستخدام أم لا.
من حيث الكاميرا والتصوير، عملت “أبل” في إصداري آيفون 15 وآيفون 15 بلس على ترقية نظام التصوير حيث زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميجابكسل، مقارنة بكاميرا الإصدار السابق، مع وجود كاميرا أخرى ثانوية مكبرة بدقة 12 ميجابكسل مع تحسينات في التقاط الصور الشخصية “بورتريه” التي لا تتطلب التبديل يدويا إلى وضع “بورتريه”، أما هاتف آيفون 15 برو فيأتي بميزة التقاط صور بدقة عالية 24 ميجابكسل من خلال الكاميرا الرئيسة، مع إمكانية التنقل بين الكاميرات الثلاث للتصوير واختيار واحدة منها كإعداد افتراضي، إضافة إلى إمكانية التقاط صور HEIF وصور ProRAW بدقة 48 ميجابكسل بواسطة الكاميرا الرئيسة، إلى جانب دعم التقريب البصري حتى 3x وحتى 5x في آيفون 15 برو ماكس، إضافة إلى تحسينات في نمط الليل وميزة HDR الذكية، كما وفرت “أبل” مزيدا من الأدوات التي تساعد على تحرير تلك الصور، وضبط التركيز والعمق فيها.
في جانب الأداء والمعالجة، تقدم شريحة A16 Bionic في هاتفي آيفون 15 وآيفون 15 بلس أداء أثبت جدارته يتميز بالسرعة والكفاءة، وقدرات التصوير الحسابي، مع نواتين فائقتي الأداء تستخدمان طاقة أقل بنسبة 20 في المائة، أصبحت وحدة المعالجة المركزية الجديدة السداسية النوى أسرع من الجيل السابق وتستطيع التعامل مع المهام التي تتطلب أداء قويا بسهولة، مع عمر بطارية مذهل، كما باتت معالجة رسومات الجرافيك الخماسية النوى تتميز بنطاق ترددي للذاكرة أعلى، لرسومات جرافيك أكثر سلاسة عند تشغيل الفيديوهات والألعاب. وبإمكان الشريحة أداء ما يصل إلى 17 تريليون عملية في الثانية، وهذا يتيح عمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي، في حين هاتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بشريحة A17 Pro، وهي أول شريحة بدقة 3 نانومتر في الصناعة، لتقديم مستوى احترافي في الأداء والقدرات، تقدم تحسينات على الشريحة بأكملها، بما في ذلك أكبر إعادة تصميم لوحدة معالجة رسومات الجرافيك في تاريخ “أبل”، كما أصبحت وحدة المعالجة المركزية الجديدة أسرع بما يصل إلى 10 في المائة مع تحسينات في البنية الدقيقة والتصميم، وأصبح المحرك العصبي أسرع بما يصل إلى الضعف، ومن أبرز التحديثات التي أجرتها “أبل” على جميع الإصدارات هي ما كان المستخدمون ينتظرونه منذ أعوام، وهو دعم الهاتف لمنفذ إلى منفذ USB-C بدلا من منفذ Lightning الذي اعتمدت عليه لأعوام، وهو ما يوفر تكاملا أفضل مع الأجهزة والملحقات المختلفة، كما يوفر سرعة نقل بيانات أعلى تصل إلى 10 جيجابت/الثانية من خلال دعم معيار USB 3.0.
يعد الأمر الأخير في المفاضلة وما يحدد خيار عديد من المستخدمين هو سعر الهاتف مقارنة بالمواصفات والمزايا التي يحتاج إليها، حيث تبدأ أسعار إصداري آيفون 15 وآيفون 15 بلس من 799 و899 دولارا في حين ستتوافر أجهزة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس بأسعار تبدأ من 999 و1199 دولارا.
آيفون 15 .. فهم المزايا والاختلافات يساعد على اتخاذ قرار الشراء
كشفت شركة أبل خلال حدثها السنوي الأسبوع الماضي عن الإصدارات الأربعة المعتادة من الجيل الجديد من هواتف آيفون، التي تشمل الإصدار القياسي وآيفون بلس وآيفون برو وآيفون برو ماكس، إلى جانب ذلك أيضا كشفت “أبل” عن عديد من المنتجات الأخرى مثل ساعة Apple Watch Ultra 2 الرائدة والجيل التاسع من Apple Watch Series 9، إضافة إلى الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro ونظام التشغيل IOS 17، ومع إطلاق الجيل الجديد من هواتف آيفون في الأسواق، وفي ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عموما وهواتف آيفون خصوصا، قد يجد بعض المستخدمين أنفسهم في حيرة عند المفاضلة بين الإصدارات المختلفة واختيار الإصدار المناسب لهم.
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