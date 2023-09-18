آيفون 15 .. فهم المزايا والاختلافات يساعد على اتخاذ قرار الشراء

كشفت شركة أبل خلال حدثها السنوي الأسبوع الماضي عن الإصدارات الأربعة المعتادة من الجيل ‏الجديد من هواتف آيفون، التي تشمل الإصدار القياسي وآيفون بلس وآيفون برو وآيفون برو ‏ماكس، إلى جانب ذلك أيضا كشفت “أبل” عن عديد من المنتجات الأخرى مثل ساعة ‏Apple Watch Ultra 2‏ الرائدة والجيل التاسع من ‏Apple Watch Series 9، إضافة إلى الجيل ‏الثاني من سماعات ‏AirPods Pro‏ ونظام التشغيل ‏IOS 17، ومع إطلاق الجيل الجديد ‏من هواتف آيفون في الأسواق، وفي ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عموما وهواتف آيفون خصوصا، قد يجد بعض المستخدمين أنفسهم في حيرة عند المفاضلة بين الإصدارات المختلفة ‏واختيار الإصدار المناسب لهم.‏

يعد اختيار الهاتف المحمول قرارا مهما، ولذلك فإن فهم المزايا والاختلافات بين الإصدارات ‏يساعد على اتخاذ القرار الصحيح والأنسب للمستخدم، ومن أبرز الأمور التي يجب أخذها في الحسبان الميزات والوظائف، والحجم والتصميم، والكاميرا وتقنيات التصوير، والمعالجة ‏والأداء والميزانية المتاحة.‏

قبل البدء في اختيار الإصدار المناسب، يجب على المستخدم تحديد الميزات والوظائف التي يعدها ‏مهمة بالنسبة إليه، من حيث الاهتمام بالتصوير الاحترافي، وما إذا كان في حاجة إلى أداء أعلى ‏وقدرة على تشغيل التطبيقات معقدة، وما إذا كان يفضل تجربة مشاهدة محسنة على الهاتف، كل ‏هذه الأمور تختلف من مستخدم إلى آخر.‏

من حيث الحجم والتصميم، يأتي هاتفا آيفون 15 وآيفون 15 بلس بقياسات الشاشة 6.1 و6.7 إنش ‏على الترتيب، وهي من نوع ‏OLED، وتدعم محتوى ‏Dolby Vision‏ بسطوع يصل إلى ‏‏1600 شمعة، في حين تصل ذروة سطوع الشاشة إلى ألفي شمعة تحت ضوء الشمس المباشر، ‏وهو ضعف معدل السطوع في إصدارات “آيفون” السابقة، فيما يأتي هاتف آيفون 15 برو بشاشة ‏بقياس 6.1 إنش، والإصدار الأكبر آيفون 15 برو ماكس بشاشة قياسها 6.7 إنش ودعم ‏خاصية ‏ProMotion‏ لرفع معدل تحديث الشاشة، وخاصية الشاشة الدائمة، كما تحتوي على ميزة ‏الجزيرة التفاعلية ‏Dynamic Island، وتأتي جميع الإصدارات بتصميم متشابه، إلا أن الأخيرين قد ‏تم دعم هيكلهما بمعدن التيتانيوم وهو المستخدم في المركبات الفضائية، وهنا يجب على المستخدم ‏في البداية تحديد ما إذا كان حجم الجهاز والشاشة سيشكل فارقا كبيرا في الاستخدام أم لا.‏

من حيث الكاميرا والتصوير، عملت “أبل” في إصداري آيفون 15 وآيفون 15 بلس على ترقية ‏نظام التصوير حيث زادت دقة مستشعر الكاميرا الأساسية إلى 48 ميجابكسل، مقارنة بكاميرا ‏الإصدار السابق، مع وجود كاميرا أخرى ثانوية مكبرة بدقة 12 ميجابكسل مع تحسينات في التقاط ‏الصور الشخصية “بورتريه” التي لا تتطلب التبديل يدويا إلى وضع “بورتريه”، أما هاتف آيفون ‏‏15 برو فيأتي بميزة التقاط صور بدقة عالية 24 ميجابكسل من خلال الكاميرا الرئيسة، مع إمكانية ‏التنقل بين الكاميرات الثلاث للتصوير واختيار واحدة منها كإعداد افتراضي، إضافة إلى إمكانية التقاط ‏صور ‏HEIF‏ وصور ‏ProRAW‏ بدقة 48 ميجابكسل بواسطة الكاميرا الرئيسة، إلى جانب دعم ‏التقريب البصري حتى 3‏x‏ وحتى 5‏x‏ في آيفون 15 برو ماكس، إضافة إلى تحسينات في نمط ‏الليل وميزة ‏HDR‏ الذكية، كما وفرت “أبل” مزيدا من الأدوات التي تساعد على تحرير تلك ‏الصور، وضبط التركيز والعمق فيها.‏

في جانب الأداء والمعالجة، تقدم شريحة A16 Bionic في هاتفي آيفون 15 وآيفون 15 بلس أداء ‏أثبت جدارته يتميز بالسرعة والكفاءة، وقدرات التصوير الحسابي، مع نواتين فائقتي الأداء ‏تستخدمان طاقة أقل بنسبة 20 في المائة، أصبحت وحدة المعالجة المركزية الجديدة السداسية النوى ‏أسرع من الجيل السابق وتستطيع التعامل مع المهام التي تتطلب أداء قويا بسهولة، مع عمر بطارية ‏مذهل، كما باتت معالجة رسومات الجرافيك الخماسية النوى تتميز بنطاق ترددي للذاكرة أعلى، ‏لرسومات جرافيك أكثر سلاسة عند تشغيل الفيديوهات والألعاب. وبإمكان الشريحة أداء ما يصل ‏إلى 17 تريليون عملية في الثانية، وهذا يتيح عمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي، في حين هاتف ‏آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بشريحة ‏A17 Pro، وهي أول شريحة بدقة 3 نانومتر في ‏الصناعة، لتقديم مستوى احترافي في الأداء والقدرات، تقدم تحسينات على الشريحة بأكملها، بما في ‏ذلك أكبر إعادة تصميم لوحدة معالجة رسومات الجرافيك في تاريخ “أبل”، كما أصبحت وحدة ‏المعالجة المركزية الجديدة أسرع بما يصل إلى 10 في المائة مع تحسينات في البنية الدقيقة ‏والتصميم، وأصبح المحرك العصبي أسرع بما يصل إلى الضعف، ومن أبرز التحديثات التي ‏أجرتها “أبل” على جميع الإصدارات هي ما كان المستخدمون ينتظرونه منذ أعوام، وهو دعم ‏الهاتف لمنفذ إلى منفذ ‏USB-C‏ بدلا من منفذ ‏Lightning‏ الذي اعتمدت عليه لأعوام، وهو ما ‏يوفر تكاملا أفضل مع الأجهزة والملحقات المختلفة، كما يوفر سرعة نقل بيانات أعلى تصل إلى ‏‏10 جيجابت/الثانية من خلال دعم معيار ‏USB 3.0‏.‏

يعد الأمر الأخير في المفاضلة وما يحدد خيار عديد من المستخدمين هو سعر الهاتف مقارنة ‏بالمواصفات والمزايا التي يحتاج إليها، حيث تبدأ أسعار إصداري آيفون 15 وآيفون 15 بلس من ‏‏799 و899 دولارا في حين ستتوافر أجهزة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس بأسعار تبدأ من ‏‏999 و1199 دولارا.‏