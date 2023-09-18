71 ألف صفقة إيجارية في الرياض خلال أغسطس بقيمة تتجاوز 1.1 مليار ريال

سجّل "المؤشر الإيجاري" أكثر من 340 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" بالتكامل مع منصة سكني؛ إذ يتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة، ليكون أعلى رقم للصفقات الإيجارية يسجله المؤشر خلال شهر واحد.

وشهد تقرير شهر أغسطس 2023 للمؤشر الإيجاري , ارتفاعا في الصفقات السكنية بنسبة 25.8% مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث تجاوز عدد الصفقات السكنية في أغسطس 275 ألف صفقة، وارتفاعا في عدد الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 15% بأعداد بلغت 65 ألف صفقة إيجارية.

كما سجّل المؤشر في الرياض أكثر من 71 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية؛ لتستمر في تصدر التقرير الشهري للمؤشر، كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات الإيجارية، بإجمالي قيم تتجاوز 1.1 مليار ريال، تلتها جدة التي تجاوزت صفقاتها 40.9 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم مكة المكرمة بـ 16.7 ألف صفقة سكنية وتجارية ثم المدينة المنورة التي سجلت أكثر من 15.8 ألف صفقة، ثم الدمام التي تجاوزت صفقاتها 14.6 ألف صفقة.

