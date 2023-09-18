السعودية تناقش مع الصين تنمية الاستثمارات في الصناعة والتعدين

بدأ بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، زيارة رسمية إلى الصين, التقى خلالها عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، كما سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين وزيارة الشركات والمصانع في عدد من المدن الصينية، ويرأس خلالها وفد المملكة المشارك كضيف شرف في مؤتمر الصين والدول العربية.

وتستهدف الزيارة بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

والتقى الخريف في العاصمة الصينية بكين اليوم , جين تشوانغلونغ وزير الصناعة وتقنية المعلومات الصيني، وناقش معه تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الصناعة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين في القطاع الصناعي، كما التقى وانغ قوانغهوا وزير الموارد الطبيعية الصيني، و لي جينفا رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية، وبحث معهما الفرص والتحديات التي تواجه قطاع التعدين، وتعزيز التعاون المشترك لزيادة النمو في صناعة التعدين والمعادن في المنطقة، إضافة إلى مناقشة تبادل المصالح المشتركة والجهود الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية البنية التحتية في قطاع التعدين بين البلدين مع بينغ تشيمينغ رئيس جمعية التعدين، وقي هونغلين رئيس جمعية صناعة المعادن غير الحديدية الصينية، كما بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع تشين ديفانغ الرئيس التنفيذي لمجموعة نورينكو الصينية التي تجمعها مشاريع مشتركة في عدد من الصناعات البترولية والكيميائية مع شركة أرامكو السعودية.

ومن المقرر أن يرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية وفد المملكة المشارك كضيف شرف في معرض الصين والدول العربية المقام في مدينة ينتشوان الصينية، والمشاركة في مؤتمر ترويج الاستثمار التجاري بين الصين والسعودية، إضافة إلى المشاركة في منتدى الاستثمار في المعادن في مدينة شنغهاي الصينية.

وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الصين في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الاستراتيجيين.