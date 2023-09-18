السعودية تحتضن أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة للاحتفاء بـ "يوم السياحة العالمي"

تحتضن السعودية الجمعة القادمة، أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة من جميع أنحاء العالم بمناسبة احتفاء منظمة السياحة العالمية بيوم السياحة العالمي، تحت رعاية أحمد الخطيب وزير السياحة، وذلك على مدى يومين بالعاصمة الرياض، تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".

ويقام هذا الحدث العالمي المهم بالمملكة للمرة الثانية بعد أربعة أعوام من استضافة الاحتفاء بـ"يوم السياحة العالمي" في 2019، ويعد التجمع الأكبر منذ انطلاقة الاحتفاء قبل 43 عاما، نظرا لعدد الوزراء المشاركين، إضافة لحضور نخبة من قادة الأعمال ورواد الصناعة، لتسليط الأضواء على الاستثمار في الإنسان وكوكب الأرض لتأمين سبل العيش وبحث سبل التفاهم والتعاون المشترك لاستكشاف الفرص وتوسيع نطاق التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الصناعة، لتشمل المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الاستضافة المهمة لتعزيز مكانة وموقع السعودية على خارطة الأحداث العالمية بشكل عام وقطاع السياحة العالمي بشكل خاص، بوصفه أحد أسرع الوجهات نموا من بين دول العشرين، وثاني أسرع الدول نموا على مستوى العالم، وبوصفها رئيسة منظمة السياحة العالمية لعام 2023، والحاضنة لمقر منظمة السياحة العالمي في الشرق الأوسط، وسيقدم ضمن فعاليات الحفل، طعام العشاء في الدرعية، أحد مواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من اليونيسكو.

وبهذه المناسبة قال أحمد الخطيب وزير السياحة "نسعد باحتضان هذا المحفل العالمي المهم، الذي يعزز مكانة المملكة ودورها الريادي بإعادة صياغة مستقبل القطاع السياحي العالمي، ويأتي تأكيدا على نجاحات الرياض مركزا إقليميا لمنظمة السياحة العالمية، وما قدمته من إنجازات في الأعوام الأربعة السابقة".

من جانبه لفت زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، النظر إلى أن التركيز خلال اليوم العالمي للسياحة على أهمية الاستثمار في بناء قطاع أكثر استدامة، من أجل بناء الإنسان ونمو وازدهار كوكب الأرض، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في التعليم، وتعزيز الابتكار أساسا للنمو والتطور على المدى الطويل، كما يعكس الاحتفاء الرسمي هذا العام باليوم العالمي للسياحة بالسعودية، كيفية تبني السياحة لتنويع الاقتصادات، وإتاحة الفرص للجميع.

وجاءت هذه الاستضافة في وقت وصلت فيه مساهمة القطاع السياحي بالناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 9.5 تريليون دولار في 2023، ويتماشى ذلك مع توقعات منظمة السياحة العالمية، بأن القطاع السياحي لا زال على الطريق الصحيح للوصول خلال 2023 إلى 90 في المائة من مستويات ما قبل الوباء، ومن المتوقع تجاوز مستويات 2019 خلال 2024، إضافة لتأثير قطاع السياحة المتزايد عالميا في مد جسور التواصل بين الثقافات، وتوفير فرص العمل والأعمال.