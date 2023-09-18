الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تغادر إلى ليبيا لمساعدة المتضررين من الفيضانات

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة متجهة إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي تحمل على متنها 50 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.

وسيقوم فريق مختص من المركز بالإشراف على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وتأتي هذه الجهود تأكيدا للدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به قيادة المملكة بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.