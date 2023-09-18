بإيرادات 14.7 مليون دولار .. "ذي نان 2" يواصل هيمنته على شباك التذاكر

واصل فيلم "ذي نان 2" تصدر شباك التذاكر في أمريكا، محققا إيرادات بـ 14.7 مليون دولار، بحسب تقديرات نشرتها اليوم شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وتدور أحداث الجزء التاسع من سلسلة أفلام الرعب "كونجورينغ" داخل دير في جنوب فرنسا، حيث تواجه راهبة شابة قوة شيطانية. والعمل من بطولة الأمريكية تايسا فارميغا والبلجيكي جوناس بلوكيه وستورم ريد.

وحل ثانيا في الترتيب فيلم "إيه هنتينغ إن فينيس" للمخرج والممثل البريطاني كينيث براناه، مع إيرادات بلغت 14.5 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع من العرض.

وبعد فيلمي "موردر أون ذي أورينت اكسبرس"و "ديث أون ذي نايل"، يعاود كينيث براناه في العمل الجديد إبراز شخصية المحقق البلجيكي الشهير لروايات أغاثا كريستي.

وبعدما يكون المحقق في مرحلة تقاعده، يشارك في جلسة لتحضير الأرواح في البندقية تسجل خلالها جريمة قتل، ما يدفعه للتحقيق بما حصل. وتؤدي الممثلتان الماليزية ميشيل يوه والأمريكية تينا فاي دوري بطولة في العمل.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "ذي إيكوالايزر 3" الذي حقق 7.2 ملايين دولار. ويتناول هذا العمل مغامرات جندي متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية وعنصر لمكافحة المخدرات يواجه عصابة إيطالية.

وجاء فيلم "ماي بيغ فات غريك وِدينغ 3" في المرتبة الرابعة بإيرادات بلغت 4.7 مليون دولار. وتولت الممثلة نيا فاردالوس تأليف هذا العمل الكوميدي الأمريكي الذي يتناول تفاصيل رحلة عائلية إلى اليونان وإخراجه.

وحل خامسا في الترتيب فيلم "باربي" من إخراج غريتا غيرويغ، محققا 3.9 مليون دولار، ليصبح مجموع إيراداته بذلك 626 مليون دولار بعد تسعة أسابيع من طرحه في دور السينما بأمريكا الشمالية.