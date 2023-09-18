ارتفاع مخزون إيطاليا من الغاز إلى 95% من سعة التخزين



ارتفع مخزون إيطاليا من الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الماضي إلى 184.9 تيراواط في الساعة، أو ما يعادل 95 في المائة من سعة التخزين الإجمالية، في الأسبوع الممتد حتى 16 سبتمبر، مقارنة بمتوسط خمسة أعوام يبلغ 91 في المائة في هذا التوقيت من العام، حسبما أفادت جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا "جي آي إي".

وبلغت النسبة في الأسبوع السابق عليه 94 في المائة من السعة الإجمالية. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء اليوم نقلا عن بيانات الجمعية أن إيطاليا والمجر هما صاحبتا أكبر تغيير في نسبة التخزين في أسبوع. وكان المخزون الفرنسي من الغاز هو الأدنى بالنسبة المئوية، وكذلك الأدنى مقارنة بمتوسط الخمسة أعوام في هذا التوقيت من العام، يليها المخزون البولندي. ووفقا لبيانات الجمعية، سجلت إسبانيا وجمهورية التشيك 100 في المائة من السعة التخزينية.

