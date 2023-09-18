معهد "الصناعات البلاستيكية" يفتح باب القبول لحملة الثانوية العامة

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي، من 18 سبتمبر وحتى 16 أكتوبر.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول، الدفعة 34 منذ تأسيس المعهد في شعبان 1428، والذي يعد معهدا غير ربحي أسس بمبادرة من وزارة الطاقة على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء المعهد، والذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية.

يذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، فيما يقدم البرنامج كاملا باللغة الإنجليزية، وعند إنهائه بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.