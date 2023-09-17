إطلاق منصة «التحالفات» لاستقطاب شركات المقاولات الأجنبية وجذب الاستثمارات .. أكتوبر

تعتزم الهيئة السعودية للمقاولين إطلاق منصة "التحالفات"، مطلع أكتوبر المقبل، بهدف جذب الاستثمارات في القطاع من خارج السعودية أو الدخول في تحالفات مع شركات وطنية لتنفيذ مشاريع داخل السعودية. وقال لـ"الاقتصادية" زكريا العبدالقادر رئيس مجلس إدارة الهيئة، "إن الهيئة تعمل حاليا على محاولة استقطاب شركات المقاولات الأجنبية للعمل في السعودية"، باعتبار أن حجم مشاريع التشييد في السعودية كثيرة جدا.

وأضاف أن "قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية في السعودية، إذ بلغ حجم الاستثمار السنوي فيه أكثر من 260 مليار ريال، إضافة إلى أنه يضم نحو ثلاثة ملايين عامل، حيث يشكلون 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين في السعودية".

وحول إمكانية حماية قطاع المقاولات من استخدامات غسل الأموال والتستر التجاري، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية في هذا الأمر مثل لجنة "التستر التجاري" للحد من التستر في جميع القطاعات كالمقاولات، مشيرا إلى استخدام الهيئة عددا من الأدوات التي تضمن أن المقاول العامل في السعودية يعمل بشكل نظامي. وذكر أن عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بلغ نحو 175 ألف منشأة لديها سجل تجاري، منها 15 ألف منشأة مسجلة بشكل رسمي في الهيئة السعودية للمقاولين.

وأوضحت الهيئة سابقا أن 299 شركة عالمية قامت بالتسجيل في الهيئة، فيما تشكل منطقة الرياض الوجود الأكبر لها بنسبة 46.49 في المائة، تليها المنطقة الشرقية 25.42 في المائة، ومنطقة مكة المكرمة 20.07 في المائة، بينما تشكل باقي المناطق الإدارية 8.02 في المائة، مبينة أن مجموع العمالة في هذه الشركات بلغ 133 ألف عامل.