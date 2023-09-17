58 مليون ريال تعويضات للمسافرين خلال عامي 2021-2022

نشرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" إنفوجراف تعلن من خلاله أنها قدمت تعويضات للمسافرين بمبلغ 58 مليون ريال.

وقالت الهيئة: "تنفيذًا لأحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء؛ قدمت الناقلات الوطنية للمسافرين 58 مليون ريال من التعويضات خلال الفترة من عام 2021م وحتى 2022م"، موضحتا أن أبرز حالات التعويض هي تأخير أو تلف أو فقدان الأمتعة وإلغاء الرحلات وتأخيرها.