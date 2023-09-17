متاجر "ماركس آند سبنسر" تستخدم الحقائب الورقية بدلا من البلاستيكية

بدأت سلسلة متاجر "ماركس آند سبنسر" البريطانية، في استخدام الحقائب الورقية بدلا من البلاستيكية في محاولة للحد من تأثيرها في البيئة.

وذكرت "بي إيه ميديا"، أن سلسلة المتاجر قالت إن الحقائب الورقية التي أقرها مجلس رعاية الغابات متاحة الآن في كل متاجرها في بريطانيا.

وسيتم توفير حقيبة "قوية" للأشخاص الذين يشترون منتجات أغذية، في حين سيتم توفير حقيبة "أبسط" في قسم الملابس.

يشار إلى أنه يتم تطبيق مادة صمغية طبيعية خلال عملية التصنيع مما يجعل الحقائب مقاومة للمياه.

وقالت فيكتوريا ماكينزي مديرة شؤون الشركة "لدينا الآن حل أفضل بيئيا، سيساعد المستهلكين الراغبين بإجراء تغيرات صغيرة للحد من بصمتهم البيئية".