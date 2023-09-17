"تهامة": مساهمون يملكون 10 % من رأس المال يطالبون بالتصويت على عزل مجلس الإدارة

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، تلقيها خطابا من بعض المساهمين الذين يملكون 10 في المائة من رأس المال، يطلبون فيه إضافة بند إلى الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 9 أكتوبر، يتضمن التصويت على عزل مجلس الإدارة في دورته الحالية وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

وبينت الشركة أن فترة الترشيح قد انتهت في تاريخ 13 أغسطس، وقامت لجنة الترشيحات والمكافآت بفرز المرشحين ورفعت التوصية لمجلس الإدارة بتاريخ 21 أغسطس، لذلك قرر مجلس الإدارة رفع أسماء المرشحين لمقام هيئة السوق المالية في نفس التاريخ.