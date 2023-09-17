رئيس "الترفيه" يطلق الهوية الجديدة لموسم الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه اليوم الهوية الجديدة لموسم الرياض 2032 الذي ينطلق في 28 أكتوبر المقبل، وتحت شعار "big time".

وقال آل الشيخ في منشور عبر منصة "إكس": "في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبدعم وتخطيط قائدنا الملهم عراب رؤيتنا سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة وتجارب ترفيهية عالمية".

وأكد رئيس الترفية أن حفل افتتاح موسم الرياض هذا العام في 28 أكتوبر المقبل؛ سينظم من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم وبمشاركة أشهر النجوم، كما سيصاحبه نزال حزام موسم الرياض الذي يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.