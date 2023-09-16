"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية إلى"A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر أخيرا.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في الأعوام الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2 في المائة خلال العام الحالي، نظرا لانخفاض كميات إنتاج النفط، كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4 في المائة خلال الأعوام 2024 - 2026، بناء على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.

كما أشارت الوكالة إلى استمرار حكومة المملكة بسعيها نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لنمو القطاع غير النفطي عبر دعم الاستثمار بمشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى تمكين القوى العاملة الماهرة السعودية بدلا من الأجنبية، ورفع مشاركة المرأة فيها.