"المنافسة" تمنح موافقة مشروطة لاندماج "جاهز" و"ذا شيفز"

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة اليوم الموافقة المشروطة لإتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات وشركة أفضل الطهاة المحدودة (ذا شيفز).

وتتضمن الموافقة المشروطة اشتراطات والتزامات على الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ بهدف استمرار المنافسة العادلة وبقاء السوق مفتوحا للمنشآت الراغبة بالدخول أو توسيع أعمالها

فيه. وستقوم الهيئة وفقا للصلاحيات المخولة لها بمراقبة سلوك الشركات بعد إتمام الصفقة واختبار مدى التزام الأطراف بالاشتراطات المقررة.