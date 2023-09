لأول مرة .. لاعب وحارس من الدوري السعودي في سباق "The Best"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في العالم "The Best" لعام 2023، والتي شهدت ولأول مره تواجد لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين.

وضمت القائمة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش المحترف في صفوف فريق النصر بجانب 11 لاعب ضمتهم قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست" هم: الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، الألماني إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي/ برشلونة)، النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، الإسباني رودري (مانشستر سيتي)، الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/ إنتر ميامي)، النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)، الإنجليزي ديكلان رايس (وست هام يونايتد، وأرسنال)، والبرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

كما أعلن الاتحاد الدولي “فيفا” قائمة المرشحين لجوائز أفضل حارس في العالم ضمن "The Best" لعام 2023، حيث شهدت تواجد المغربي الدولي ياسين بونو حارس فريق الهلال.

وضمت قائمة جائزة "The Best" لأفضل حارس في العالم، كلا من البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، وأندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد، وتير شتيجن، حارس برشلونة.

وتشمل جوائز "فيفا" للأفضل في العالم تسع جوائز هي: أفضل لاعبة، أفضل لاعب، أفضل مدرب للسيدات، أفضل مدرب رجال، أفضل حارسة مرمى، أفضل حارس مرمى للرجال، جائزة اللعب النظيف، جائزة بوشكاش (جائزة أفضل هدف في العام)، جائزة فيفا للجماهير”.

وكشف الـ "فيفا" في بيانه الرسمي عن جوائز الأفضل العام الحالي أنه سيتم أخذ الفترة ما بين الأول من أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات، من أجل تقييم أداء عناصر الكرة النسائية من أجل جوائز: أفضل لاعبة، أفضل حارسة مرمى، وأفضل مدرب للكرة النسائية".

وأضاف "أما بالنسبة لجوائز الكرة للرجال، فسيتم أخذ الفترة ما بين 19 ديسمبر و20 أغسطس 2023، من أجل تحديد المرشحين لجوائز أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب للكرة الرجالية".

وأتم البيان "يبدأ التصويت من قبل المشجعين على جميع الفئات المذكورة أعلاه عبر منصات فيفا الرقمية في 14 سبتمبر عندما يتم الإعلان عن القائمة المختارة للمرشحين”، موضحا "أما بخصوص التصويت على جائزة بوشكاش، والتي ستوج مسجل أفضل هدف في الفترة ما بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023، فسيبدأ يوم الـ21من سبتمبر".