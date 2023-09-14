أسعار الذهب تستقر وسط توقعات عدم رفع الفائدة

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع والتي لامستها في الجلسة الماضية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت التوقعات بأن الفيدرالي سيوقف رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وبحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1905.49 دولار للأوقية (الأونصة) لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس والذي بلغته أمس الأربعاء عند 1905.10 دولار. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1926.70 دولار.

وقال كريستوفر وونغ المدير التنفيذي لأو.سي.بي.سي ومحلل الصرف الأجنبي وفقا لوكالة رويترز: "إن حالة الضبابية الكبيرة تتعلق بمسار خفض أسعار الفائدة في 2024 وتظل أحد العوامل التي تقود تقلبات أسعار الذهب".

مضيفا: "بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية كانت ضمن التوقعات إلى حد كبير وبطريقة ما تلاشت المخاوف السابقة بشأن ارتفاع ضغوط الأسعار".

وتراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام بعد أن أظهر تقرير وزارة العمل أمس أن الزيادة السنوية في التضخم كانت الأقل في ما يقرب من عامين، ما يشير إلى أن الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس بأكبر وتيرة خلال 14 شهرا مع ارتفاع تكلفة البنزين.

ومن المقرر أيضا أن يعلن المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 في المائة إلى 22.49 دولار للأوقية. وخسر البلاتين 0.1 في المائة إلى 898.94 دولار وانخفض البلاديوم 0.52 في المائة إلى 1252.53 دولار.

