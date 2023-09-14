الأسهم الأوروبية ترتفع قبل قرار المركزي الأوروبي حول الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم حتى مع تمسك المستثمرين بحذرهم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، إذ من المرجح أن يرفعها للمرة العاشرة على التوالي.

وتتوقع الأسواق بنسبة 65 في المائة تقريبا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأمر الذي سيرفع سعر الفائدة الرئيس في أوروبا إلى مستوى قياسي.

كان المحللون والمستثمرون يتوقعون أن يوقف المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة حتى أوردت رويترز يوم الثلاثاء أن البنك يتجه لرفع توقعاته للتضخم العام المقبل إلى أكثر من ثلاثة في المائة ما يعزز الحاجة إلى التشديد النقدي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة (07:12) بتوقيت جرينتش، بدعم من مكاسب أسهم الرعاية الصحية والطاقة.

وقفز سهم ديليفرو 6.7 في المائة بعد أن قالت شركة ساتشيم كابيتال للاستثمار في تقرير إنها تعتقد أن شركة توصيل الطعام يمكن أن تصبح هدفا للاستحواذ.

وهوى سهم تي.إتش.جي عشرة في المائة تقريبا بعد أن توقعت الشركة البريطانية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت أن تظل إيراداتها السنوية من العمليات المستمرة دون تغيير أو تنخفض بنسبة تصل إلى خمسة في المائة.

فيما حذرت وزارة التجارة الصينية من أن التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية بشأن السيارات الكهربائية الصينية التي يعتقد أنها استفادت من الدعم الحكومي سيكون له تأثير "سلبي" على العلاقات الاقتصادية والتجارية.

