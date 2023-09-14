"تشات جي بي تي" يظهر براعة تضاهي الأطباء في تشخيص مرضى الطوارئ

خلص باحثون هولنديون، إلى أن برنامج الدردشة الآلي "تشات جي بي تي" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ينجح في إجراء عمليات تشخيص في غرفة الطوارئ تضاهي الأطباء بدقتها، وفي بعض الحالات تتفوق عليهم، قائلين إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن "يحدث ثورة في المجال الطبي".

مع ذلك، أكد معدو الدراسة التي نشرت نتائجها اليوم، أن مصير أطباء الطوارئ الوظيفي ليس مهددا بعد، إذ إن برنامج الدردشة الآلي قد يكون قادرا على تسريع التشخيص ولكن ليس استبدال قدرة الإنسان على التمييز وخبرته.

وجرت مراجعة 30 حالة تم علاجها في قسم الطوارئ في هولندا في 2022، من خلال مد "تشات جي بي تي" ببيانات تستند لتاريخ المريض والاختبارات المخبرية التي خضع لها وملاحظات الطبيب، وطلب من برنامج الدردشة الآلي التوصل إلى خمسة تشخيصات محتملة.

ونجح الأطباء في تقديم التشخيص الصحيح في 87 في المائة من الحالات، مقارنة بـ 97 في المائة للإصدار 3.5 من "تشات جي بي تي"، ولفت هيدي تن بيرغ، من قسم الطوارئ في مستشفى جيروين بوش في جنوب هولندا، إلى أن روبوت الدردشة "كان قادرا على إجراء تشخيصات طبية مثلما يفعل الطبيب البشري".

الحفاظ على السرية

وشدد الباحث ستيف كورستينز المشارك في الدراسة على أنها لا تخلص إلى أن الكمبيوتر يمكنه يوم من الأيام تشغيل غرف الطوارئ، ولكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دورا حيويا في مساعدة الأطباء تحت الضغط، وقال إن روبوت الدردشة "يمكن أن يساعد على التشخيص وربما يقترح أفكارا لم تخطر للطبيب".

ومع ذلك، أشار إلى أن مثل هذه الأدوات ليست مصممة كأجهزة طبية، مشاطرا المخاوف بشأن سرية البيانات الطبية الحساسة في روبوت الدردشة،وكما الحال في مجالات أخرى، أظهر "تشات جي بي تي" بعض القصور.

وتشير الدراسة إلى أن منطقه كان "في بعض الأحيان غير معقول أو غير متسق من الناحية الطبية، ما قد يؤدي إلى معلومات خاطئة أو تشخيص غير صحيح، مع ما يترتب على ذلك من تبعات كبيرة"، ويقر العلماء أيضا بوجود بعض أوجه القصور في أبحاثهم، مثل صغر حجم العينة.

كما أن الدراسة اقتصرت على مراجعة حالات بسيطة نسبيا، تشمل مرضى لديهم مشكلة رئيسة واحدة فقط. وبالتالي فإن فعالية برنامج الذكاء الاصطناعي في الحالات المعقدة غير واضحة.

أخطاء طبية

وفي بعض الأحيان، لم يقدم "تشات جي بي تي" التشخيص الصحيح في جميع الاحتمالات الخمسة، وفق كورستينز، خصوصا في حالة تمدد الأوعية الدموية في الأبهر البطني، وهو من المضاعفات التي قد تهدد الحياة، مع تورم الشريان الأبهر، ولكن ما قد يشفع له في هذه الحالة هو أن الطبيب أيضا فشل في التشخيص.

ويشير التقرير إلى أخطاء طبية ارتكبها برنامج الدردشة الآلي، مثل تشخيص فقر الدم "مستوى الهيموجلوبين في الدم" لمريض لديه مستوى هيموجلوبين طبيعي، وسيتم عرض نتائج الدراسة، المنشورة في المجلة المتخصصة "أنالز أوف إيمرجنسي ميديسين"، في المؤتمر الأوروبي لطب الطوارئ في برشلونة.