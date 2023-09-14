الأسهم السعودية تفقد 34 نقطة .. التداول فوق مستويات 11250 يخفف ضغوط البيع

تراجعت الأسهم السعودية 34 نقطة بنحو 0.3 في المائة لتغلق عند 11122 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقاط بنحو 0.6 في المائة إلى 1433 نقطة. على الرغم من انخفاض السوق إلا أن عدد الأسهم المرتفعة يفوق المتراجعة، ما يظهر نشاطا نسبيا في حركة الشراء في السوق. وتواجه السوق مقاومة عند 11250 نقطة، العودة فوق تلك المستويات قد تخفف الضغوط البيعية، في وقت تنحسر في المعطيات الإيجابية وترقب للنتائج المالية للربع الثالث.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11131 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11158 رابحا 0.02 في المائة، بينما الأدنى عند 11086 نقطة خاسرا 0.62 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 11122 نقطة فاقدا 34 نقاط بنحو 0.30 في المائة. وارتفعت السيولة 5 في المائة بواقع 308 ملايين، لتصل إلى 6.3 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.3 مليون لتصل إلى 235 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 29 ألفا بنحو 6 في المائة لتصل 442 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنحو 1.17 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بـ 1.14 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 0.41 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بواقع 2.2 في المائة، ثم "الأدوية" بمقدار 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 1.08 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 17 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "الطاقة" 13 في المائة، ما يمثل 799 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 12 في المائة بنحو 726 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "جزيرة تكافل" بنحو 9.93 في المائة ليبلغ 21.04 ريال، يليه "سمو" بـ7.73 في المائة ليصل إلى 50.20 ريال، وحل ثالثا سهم "الدرع العربي" 5.97 في المائة، حيث أغلق عند 20.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "وقت اللياقة" بواقع 6.18 في المائة ليغلق عند 133.60 ريال، يليه "سابك" بـ3.49 في المائة إلى 85.70 ريال، وحل ثالثا سهم "أمريكانا" بنحو 3.49 في المائة ليقفل عند 4.43 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 610 ملايين ريال، يليه "عذيب" بنحو 550 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بـ209 ملايين ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية