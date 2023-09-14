«نمو» تكسب 147 نقطة وسط انخفاض قيمة التداول 61 %

ارتفعت السوق الموازية «نمو» 147 نقطة بنحو 0.66 في المائة لتغلق عند 22512 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 61 في المائة، ما يعادل 41 مليونا إلى 26 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 53 في المائة بواقع 1.9 مليون لتبلغ 1.6 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 2412 صفقة متراجعة 1595 صفقة بمقدار 39 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الراشد للصناعة" بنحو 30 في المائة ليبلغ 42.25 ريال، يليه "الدولية" بـ12 في المائة ليصل إلى خمسة ريالات، وحل ثالثا سهم "إدارات" 6 في المائة، حيث أغلق عند 320 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ابيكو" بواقع 5 في المائة، ليغلق عند 41.80 ريال، يليه "أمواج الدولية" بـ4.3 في المائة إلى 78 ريالا، وحل ثالثا سهم "موبي للصناعة" بمقدار 3.2 في المائة، مقفلا عند 7.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "مناولة" بنحو 4.7 مليون ريال، ثم "ملان" بقيمة 2.6 مليون ريال، وحل ثالثا "رواسي" بمبلغ 2.1 مليون ريال.