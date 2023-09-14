تباين أداء البورصات الخليجية .. و«المصرية» تنتعش بفضل سهم «حديد عز»

تباين أداء البورصات الخليجية عند الإغلاق أمس، في حين صعدت السوق المصرية بدعم قفزة لسهم "حديد عز". وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر دبي 0.3 في المائة مع انخفاض معظم الأسهم، ومن بينها سهم شركة إعمار العقارية، الذي هبط 1 في المائة، وكذلك سهم "سالك" للتعرفة المرورية الذي انخفض 0.9 في المائة.

وأغلق المؤشر القطري على انخفاض بنحو 0.2 في المائة مع تراجع سهم "صناعات قطر" 1.1 في المائة وهبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 0.4 في المائة. غير أن مؤشر أبوظبي خالف هذا الاتجاه وأغلق على ارتفاع طفيف وسط تقلبات مدعوما بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 1.3 في المائة وصعود سهم "ملتيبلاي جروب" 0.5 في المائة.

كما واصلت أسعار النفط الارتفاع بسبب المخاوف من شح المعروض مع تضرر الإنتاج الليبي وخفض "أوبك+" للإمدادات.

وفي أثناء التعاملات، ارتفعت أسعار خام برنت 0.4 في المائة، أو 0.34 دولار، إلى 92.40 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى 1929 نقطة مع هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية 0.4 في المائة، وشركة الإثمار القابضة 2.7 في المائة، وبنك البحرين الوطني 1.3 في المائة.

وزاد مؤشر مسقط 0.3 في المائة عند 4711 نقطة. وصعد سهم "ضيافة الصحراء" 6.1 في المائة، و"الغاز الوطنية" 5.6 في المائة. كما ارتفع سهم البنك الأهلي 4.9 في المائة، و"المتحدة للتأمين" 0.4 في المائة.

وارتفع مؤشر الكويت 0.3 في المائة ليبلغ 7711 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.1 في المائة عند الإغلاق مع قفزة لسهم "حديد عز" 5.1 في المائة.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان أمس، إن البلاد تستهدف إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب باستثمارات تبلغ مليار دولار.