إنتاج روسيا النفطي مرشح لتسجيل هبوط 1.5 % في 2023

توقع نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة الروسي انخفاض إنتاج النفط الروسي بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى 527 مليون طن (10.54 مليون برميل يوميا) خلال 2023 من 535 مليونا في 2022، وفقا لـ"رويترز".

وأوقفت روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط بعد السعودية، أو أرجأت نشر بعض البيانات الرئيسة عن الطاقة بما فيها معلومات عن الإنتاج والتصدير منذ بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا العام الماضي.

ويقول محللون إن نقص في البيانات الرسمية من واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم يجعل مراقبة الإمدادات العالمية وتحليل الأسواق أكثر صعوبة.

وتعهدت روسيا علانية بخفض إنتاجها من النفط طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا أو نحو 5 في المائة من إنتاجها منذ مارس في مسعى لضبط أسواق النفط.

علاوة على ذلك قالت روسيا إنها ستخفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام، بينما تخفض السعودية الرائدة في إنتاج النفط إنتاجها طواعية أيضا بمليون برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر.

وفي تصريحات صحافية، أوضح شولجينوف في إجابة عما إذا كانت روسيا راضية عن إنتاجها "علينا أن نراعي أننا نعمل مع دول أخرى تعمل على إحداث توازن في سوق الطاقة".

وأكد أنه في الوقت نفسه يحتاج النفط كل من المنتج والمشتري، لذا فهذا قرار تم بالاتفاق ونحن سعداء به". وأضاف وزير الطاقة الروسي أن من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 642 مليار متر مكعب في 2023 من 672 مليار متر مكعب في 2022.