الأسهم الأمريكية ترتفع بعد إعلان مؤشر التضخم

أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات زيادة أسعار المستهلكين في أغسطس بما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.

وارتفعت أسهم الشركات العملاقة تسلا وميتا بلاتفورمس ومايكروسوفت وأمازون.كوم أكثر من واحد بالمئة.

وانخفض سهم أبل 1.2 بالمئة لليوم الثاني بعد الكشف عن أجهزة آيفون الجديدة أمس الثلاثاء مع ترك الأسعار دون تغيير.

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأعلى وتيرة في 14 شهرا في أغسطس مع صعود أسعار البنزين، لكن الزيادة السنوية في التضخم الأساسي كانت الأقل في ما يقرب من عامين.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.12 بالمئة لينهي الجلسة عند 4467.44 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك 0.29 بالمئة إلى 13813.59 نقطة، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.20 بالمئة إلى 34575.53 نقطة.