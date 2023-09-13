"بنك أوف أمريكا": النفط سيتجاوز 100 دولار بنهاية 2023

قال محللون لدى بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش إن إبقاء (أوبك+) على تخفيضات الإمدادات الحالية حتى نهاية العام إضافة إلى المشهد المتفائل بخصوص قوة الطلب في آسيا ربما يدفعان سعر خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل قبل 2024.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي نحو 93 دولارا اليوم بحلول الساعة 10:06 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 89 دولارا.

وبحسب "رويترز"، قال بنك أوف أمريكا في مذكرة بتاريخ أمس إن آسيا تقود نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتواصل الصين تعزيز احتياطياتها من النفط لمواكبة اعتمادها على الواردات.

وأعلنت السعودية، عضو أوبك، وروسيا الأسبوع الماضي تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام.