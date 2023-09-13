"الخريف" توقع عقدا بقيمة 7.7 مليون ريال لتزويد مكة والمدينة بمياه الشرب

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة اليوم عن توقيع التحالف عقد بقيمة 7.7 مليون ريال مشروع تشييد وتشغيل ونقل ملكية BOT لخطوط أنابيب نقل المياه المستقل الرايس ـ رابغ مع الشركة السعودية لشراكات المياه.

يعتبر مشروع خطوط أنابيب الرايس – رابغ أول مشروع من نوعه في السعودية على نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية BOT. وتبلغ سعة نقل المشروع 500 ألف متر مكعب يوميا، وبطول خطوط أنابيب 150 كم ليزود منطقتي مكة والمدينة بمياه الشرب.

تمتد أعمال الانشاء على فترة 30 شهرا، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في الربع الثاني من 2026.

وتمتلك شركة الخريّف لتقنية المياه والطاقة 50% من التحالف دون وجود أطراف ذات علاقة، وستعمل الشركة مع أصحاب المصلحة المعنيين للإغلاق المالي للمشروع، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.

وتبلغ مدة العقد 450 شهرا، ويتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من 2023.