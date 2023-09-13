"سڤن" تكشف عن وجهتها الترفيهية في ينبع بـ 1.1 مليار ريال

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، انطلاق أعمال البناء في وجهتها الترفيهية الجديدة في ينبع، بقيمة 1.1 مليار ريال، وتقام على امتداد كورنيش جزيرة النورس في الواجهة البحرية على مساحة 36 ألف متر مربع، وبمساحة بناء 62 ألف متر مربع.

وأفاد عبدالله الداود رئيس مجلس إدارة "سڤن" أن الشركة حرصت على أن يعكس تصميم الوجهة للمناظر الطبيعية الخلابة لمدينة ينبع، وأن تجسد تاريخها الغني، وميناءها العريق الذي يعد أحد أقدم موانئ المملكة، مبينا أن المشروع سيسهم في إثراء القطاع الترفيهي الذي يشهد نموا متسارعا في المملكة.

وستتضمن الوجهة منطقة ترفيه عائلية تمتاز بأجواء احتفالية، وتحتضن ألعاب ركوب عالمية المستوى، إضافة إلى منطقة "Clip 'n Climb" التي تقدم 30 تحديا للتسلق، ومنطقة ترفيهية للأطفال، وصالة سينما حديثة مزودة بـ 10 شاشات، وصالة بولينج مؤلفة من 10 مسارات مضاءة بالنيون، ومنطقة جولف داخلية، وباقة متنوعة من متاجر التجزئة والمطاعم المحلية والعالمية.

وتستثمر "سڤن" 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية، ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، إضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع، وأعلنت عن بدء أعمال بناء وجهاتها الترفيهية في حي الحمراء بالرياض، وتبوك، وستقام مشاريعها المقبلة في الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، وجازان، وبريدة، وتبوك، وأبها، وجدة، والطائف، والخبر، والأحساء، وينبع، الخرج.