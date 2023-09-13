مخاوف أسعار الفائدة الأمريكية تلقي بظلالها على الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين تقريرا مهما عن التضخم في أمريكا من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، بحثا عن دلالات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، مع تراجع قطاع شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8 في المائة.

ومن المرجح ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بأكبر وتيرة خلال 14 شهرا في أغسطس، لكن الارتفاع المعتدل المتوقع في التضخم يمكن أن يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء، قال مصدر إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو فوق ثلاثة بالمئة العام المقبل، مما يزيد من المخاوف بشأن رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي غدا الخميس، وهبط سهم شركة بي.بي المدرجة في لندن 1.6 بالمئة.

وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2 في المائة متأثرا أيضا بالبيانات التي أظهرت انخفاض الناتج الاقتصادي البريطاني بأكثر من المتوقع في يوليو، ويترقب المستثمرون أيضا بيانات الإنتاج الصناعي في بريطانيا ومنطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.