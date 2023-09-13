الأسهم السعودية تمحو معظم المكاسب السابقة .. التذبذبات الحادة لا تجذب اهتمام المتعاملين

عادت الأسهم السعودية للتراجع لتغلق عند 11156 نقطة فاقدة 78 نقطة، ما يعادل 0.7 في المائة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 11 نقطة بنحو 0.76 في المائة إلى 1442 نقطة. ومحت السوق معظم مكاسب الجلسة السابقة لتظهر عودة سيطرة البائعين على السوق، عجز السوق عن تجاوز 11250 نقطة لا يظهرها بحال جيدة من ناحية الأداء، واستمرار ذلك يعرضها لمزيد من الضغوط البيعية نتيجة لتراجع الأداء وفقدها كثيرا من المكاسب بداية العام. الأسهم التي كان أداؤها أفضل في الجلسة السابقة وارتفاعها بحدود النسب القصوى عادت للتراجع أيضا بالحدود القصوى، وتلك التذبذبات الحادة لا تجذب اهتمام المتعاملين للشراء في ظل ارتفاع الأخطار.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11240 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11246 نقطة رابحا 0.1 في المائة، بينما الأدنى عند 11121 نقطة خاسرا 1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 11156 نقطة فاقدا 78 نقطة بنحو 0.7 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة بواقع 466 مليونا، لتصل إلى ستة مليارات ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 2.2 مليون لتصل إلى 233 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 1 في المائة، ما يعادل 3.9 ألف لتصل 471 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.29 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 0.21 في المائة وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بـ0.06 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بواقع 2.3 في المائة، ثم "الاستثمار والتمويل" بمقدار 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 1.46 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 21 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "البنوك" 10 في المائة، ما يمثل 598 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 10 في المائة بنحو 587 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ثمار" بنحو 9.96 في المائة ليبلغ 29.80 ريال، يليه "الصقر للتأمين" بـ9.93 في المائة ليصل إلى 25.90 ريال، وحل ثالثا سهم "عناية" 7.18 في المائة حيث أغلق عند 12.84 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أنابيب السعودية" بواقع 10 في المائة ليغلق عند 35.55 ريال، يليه "أنابيب" بـ10 في المائة إلى 89.10 ريال، وحل ثالثا سهم "عذيب للاتصالات" بمقدار 9.94 في المائة ليقفل عند 130.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 369 مليون ريال، يليه "المنجم" بنحو 264 مليون ريال، وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" بـ240 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية