الأسواق الأمريكية تهبط مع ترقب بيانات التضخم .. و«الأوروبية» تتأثر بخسائر أسهم الموارد الأساسية

انخفضت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس بعدما استهلت الأسبوع على ارتفاع في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسة عن التضخم لمحاولة استنباط مسار سعر الفائدة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 43.70 نقطة، بنحو 0.13 في المائة، إلى 34620.02 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 بواقع 14.19 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 4473.27 نقطة. كما هبط مؤشر ناسداك المجمع 58.96 نقطة، بمقدار 0.42 في المائة، إلى 13858.94 نقطة.

من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس بفعل تراجع أسهم شركة إس.أيه.بي الألمانية للبرمجيات عقب صدور توقعات ضعيفة عن شركة التكنولوجيا الأمريكية "أوراكل"، بينما يتوخى المستثمرون الحذر قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة وقرار البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة مع خسارة أسهم الموارد الأساسية 0.5 في المائة بعد تراجع أسعار أغلب المعادن الأساسية بفعل الدولار القوي.

وهبط مؤشر داكس الألماني 0.5 في المائة مع تراجع سهم "إس.أيه.بي" 1.8 في المائة بعدما توقعت نظيرتها الأمريكية أن تكون إيرادات الربع الحالي أقل من مستهدفات "وول ستريت" في ظل مراكمة الظروف الاقتصادية العصيبة ضغوطا على الإنفاق السحابي من جانب الشركات.

وخالف مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني الاتجاه النزولي، إذ صعد 0.4 في المائة مدعوما بتراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات أن سوق العمل صارت أضعف رغم بقاء نمو الأجور قويا في يوليو، ما يشكل صورة غير واضحة المعالم قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وأظهر مسح لمعهد زد.إي.دبليو الألماني للأبحاث الاقتصادية أن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت على غير المتوقع في سبتمبر.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق بنحو 1 في المائة أمس وقادت شركات صناعة السيارات المكاسب، إذ تراجع الين عن أعلى مستوى في أسبوع ليدعم أسهم شركات التصدير وشهية المخاطرة.

وصعد مؤشر نيكاي 0.95 في المائة ليغلق نحو أعلى مستوى سجله خلال الجلسة عند 32776.37 نقطة. وأنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مرتفعا 0.82 في المائة عند 2379.91 نقطة. ويتحرك الين والأسهم في اتجاهين متعاكسين، نظرا لأن صعود العملة يؤثر سلبا في القدرة التنافسية لأسهم شركات التصدير، كما يجعل الأسهم أعلى سعرا للأجانب.

وزاد سهم "تويوتا موتور" 2.4 في المائة ليقود المكاسب على مؤشر توبكس أمس. وقفز مؤشر قطاع النقل 2.04 في المائة ليصبح الأكثر ربحا بين مؤشرات بورصة طوكيو الفرعية.

وارتفع سهم "سوني جروب" المصنعة للألعاب ومعدات الصوتيات 1.2 في المائة، بينما زاد سهم "يونيكلو" المالكة لسلسلة متاجر "فاست ريتيلينج" بأكثر من 1 في المائة. وصعد سهم "سوفت بنك جروب" للتكنولوجيا بنحو 2 في المائة.

وهوى سهم "آي.إتش.آي" المصنعة للمعدات الثقيلة 15.8 في المائة، وكان الأسوأ أداء على مؤشر نيكاي، فيما انخفض مؤشر شركات صناعة الصلب 0.7 في المائة.