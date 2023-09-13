تراجع معظم البورصات الخليجية .. المستثمرون يترقبون قرارات مهمة

أغلقت معظم البورصات الخليجية على تراجع أمس مع تركيز المستثمرين على بيانات الاقتصاد الكلي التي ربما توفر مؤشرات عما إن كان سيتم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، رغم انقسام وجهات النظر حول ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة أو يحجم عن ذلك مجددا في نوفمبر، وفقا لـ "رويترز".

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة المركزي الأمريكي لأن معظم عملات تلك الدول مرتبطة بالدولار.

ونزل مؤشر دبي 0.2 في المائة إلى 4060 نقطة بعد انخفاض سهم "سالك" للتعرفة المرورية 0.9 في المائة. وتراجع سهم "سوق دبي المالي" 0.6 في المائة، و"دبي للاستثمار" 2.4 في المائة، وبنك السلام 4.5 في المائة.

كما تراجع المؤشر القطري 0.2 في المائة لينهي مكاسب استمرت على مدى خمس جلسات بتأثير من انخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1 في المائة.

غير أن مؤشر أبوظبي خالف الاتجاه ليغلق مرتفعا 0.4 في المائة عند 9749 نقطة. وصعد سهم بنك أبوظبي التجاري 1.7 في المائة، و"أدنوك للحفر" 0.8 في المائة، و"ألفا ظبي القابضة" 1.3 في المائة و"أمريكانا" 4.2 في المائة. وتراجع مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 4696 نقطة. وهبط سهم "أسمنت عمان" 2.9 في المائة، و"المتحدة للتمويل" 5 في المائة، و"المتحدة للتأمين" 5.4 في المائة.

وانخفض مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى مستوى 1934 نقطة، مع تراجع سهم بنك السلام 3.3 في المائة وشركة الإثمار القابضة 9.8 في المائة. ونزل مؤشر الكويت 0.2 في المائة ليبلغ 7687 نقطة.

وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.7 في المائة ليغلق عند 19144 نقطة وسط عمليات جني الأرباح بعد ارتفاعات قياسية.