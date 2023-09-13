انخفاض «نمو» للجلسة السادسة .. وكميات التداول تقفز 90 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة السادسة في أطول سلسلة انخفاض في شهرين لتغلق عند 22365 نقطة فاقدة 191 نقطة بنحو 0.85 في المائة.

وارتفعت قيمة التداول 12 في المائة، ما يعادل 7.6 مليون إلى 67 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 90 في المائة بواقع 1.7 مليون لتبلغ 3.6 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 4007 صفقات متراجعة 262 صفقة بمقدار 6 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الراشد للصناعة" بنحو 30 في المائة ليبلغ 32.50 ريال، يليه "ملان" بـ7.5 في المائة ليصل إلى 4.90 ريال، وحل ثالثا سهم "الوطنية للبناء والتسويق" 7.4 في المائة، حيث أغلق عند 247 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "إدارات" بواقع 11 في المائة، ليغلق عند 302 ريال، يليه "آيكتك" بـ6.8 في المائة إلى 66.60 ريال، وحل ثالثا سهم "أبيكو" بمقدار 6.4 في المائة مقفلا عند 44 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "عزم" بنحو 19 مليون ريال، ثم "مناولة" بقيمة 14 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بمبلغ ستة ملايين ريال.