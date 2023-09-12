253 مليونا القيمة السوقية لـ «يلو» .. الزيادة 59 %

تجاوزت القيمة السوقية لدوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى ربع مليار ريال لأول مرة في تاريخ الدوري الذي انطلق قبل 47 عاما، جراء التعاقد مع لاعبين ذي جودة عالية في دوريات الممتاز والمحترفين. وسجلت فرق المسابقة الـ 18 وبعد إقفال فترة التسجيل الصيفية الخميس الماضي 253.3 مليون ريال، وذلك وفق آخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية. وتصدر القادسية القائمة السوقية لدوري "يلو" وبرقم قياسي غير مسبوق بلغ 63.6 مليون ريال، ثم العدالة 21.2 مليون، الفيصلي 18.6 مليون، الباطن 16.5 مليون، جدة 13.1 مليون، الجبلين والبكيرية 13 مليونا، أحد 12.7 مليون، العروبة 12.6 مليون، العربي 11.3 مليون، النجمة 9.2 مليون، الخلود تسعة ملايين، الجندل 8.3 مليون، هجر 8.1 مليون، القيصومة 7.4 مليون، الترجي 6.5 مليون، العين 4.4 مليون، والصفا 3.1 مليون.

وضمت المسابقة في نسختها الحالية ولأول مرة 98 لاعبا من 25 جنسية إضافة إلى 255 لاعبا سعوديا، حيث تتصدر البرازيل بـ 25 لاعبا، المغرب بثمانية لاعبين، ثم تونس (ستة لاعبين)، فالجزائر، الكاميرون، وساحل العاج (خمسة لاعبين)، هولندا، إسبانيا، صربيا، والبرتغال (أربعة لاعبين)، السنغال، فرنسا، نيجيريا، المانيا، وبيرو (ثلاثة لاعبين)، ولاعب من العراق، أستراليا، الإكوادور، رومانيا، غينيا، توجو، غينيا بيساو، السويد، وكوراساو.

وسجلت النسخة الحالية زيادة على النسخة الماضية بـ92 مليون ريال وقدرها (59 في المائة)، حيث بلغت القيمة السوقية للنسخة الماضية من المسابقة 159.3 مليون ريال.