إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع في 2023

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن من المتوقع أن يزداد إنتاج النفط الخام الأمريكي في 2023 بصورة أكبر مما كان يُعتقد سابقا، بينما من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط العالمية بعد تمديد السعودية خفض الإنتاج هذا الشهر.

ومن المتوقع زيادة إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 870 ألف برميل يوميا في 2023 إلى 12.78 مليون يوميا في 2023 ارتفاعا من توقعات في الشهر الماضي بزيادة الإنتاج 850 ألف برميل يوميا. وفي عام 2024، من المنتظر أن يرتفع إنتاج النفط 380 ألف برميل يوميا إلى 13.16 مليون برميل يوميا.

وبحسب "رويترز" ذكرت الإدارة أن من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط العالمية بواقع 200 ألف برميل يوميا في الربع الأخير من 2023.

وقالت الإدارة إن التراجع في المخزونات من شأنه أن يرفع سعر عقد خام برنت القياسي العالمي إلى 93 دولارا للبرميل في المتوسط خلال الربع الأخير صعودا من متوسط 86 دولارا للبرميل في أغسطس.

وأضافت الإدارة أن سعر برنت من المتوقع أن يتراجع إلى متوسط 87 دولارا للبرميل بحلول النصف الثاني من 2024 مع زيادة المخزونات.

وذكرت الإدارة أنه من حيث الطلب، من المتوقع أن يزداد إجمالي استهلاك النفط في الولايات المتحدة بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى 20.1 مليون برميل يوميا في 2023، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة. وفي 2024، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك 200 ألف برميل يوميا إلى 20.3 مليون برميل يوميا.