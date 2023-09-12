الوطنية للإسكان: حجز أكثر من 1700 وحدة سكنية بقيمة 1.5 مليار ريال خلال يومين

سجلت الوطنية للإسكان "NHC" , خلال اليومين الماضيين لمعرض "سيتي سكيب العالمي" في الرياض , حجوزات لأكثر من 1700 للضواحي والمجتمعات التي تنفذّها الشركة بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، بقيمة إجمالية تخطت 1,5 مليار ريال، انطلاقا من دور الشركة في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتقديم خيارات سكنية ضمن إجراءات سهلة وميسرة، وذلك خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي".

وتتواجد الوطنية للإسكان في أكبر جناح بالمعرض , الذي يأتي بمساحة تقدر بـ 2000 متر مربع، بعدد زوار يتجاوز 54 ألف زائر خلال اليومين الماضيين، لتستعرض من خلاله أحدث الضواحي والمشاريع الكبرى , كضاحية خزام , وضاحية الفرسان , وسدايم، والاطلاع على الفرص الاستثمارية واستكشاف أحدث الحلول التقنية التنظيمية للسوق العقارية , التي تقدمها عبر مجموعة من الأنظمة التقنية المتطورة، بالإضافة إلى تسجيل رغباتهم واهتمامهم والإجابة على كافة استفساراتهم.

كما تتيح الوطنية للإسكان أكثر من 153 ألف وحدة سكني , ضمن ضواحي ومجتمعات تمتد على مساحاتٍ تتخطى 105 ملايين متر مربع، عبر تطويرها لتسع ضواحٍ وخمسة مجتمعات سكنية، لتوفّر بيئاتٍ سكنية بأسلوب حديث تتكامل فيها الخدمات والمرافق مع المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة، لتمنح سكانها تجربة عيش مثالية، وتحقق لهم أعلى معايير جودة الحياة.