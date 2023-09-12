المملكة المتحدة تواجه ركودا اقتصاديا لمدة عامين

حذرت سارة بريدن المرشحة لتولي منصب نائب محافظ البنك المركزي البريطاني للاستقرار المالي من أن بريطانيا ستواجه ركودا اقتصاديا في غضون السنوات المقبلة وإنه سيتم السيطرة على التضخم بعد عامين.

ونقلت "بلومبيرج" عن سارة قولها في استبيان صدر قبل جلسة تعيينات لجنة الخزانة في مجلس العموم البريطاني، "أتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتا نسبيا في المملكة المتحدة خلال العامين المقبلين، حيث أن تأثير الزيادات السابقة في معدلات الفائدة بالبنك أدت إلى الضغط المتزايد على الطلب، في حين ظل العرض ضعيفا للغاية".

وأشارت تعليقاتها إلى أن وجهات نظرها تتماشى إلى حد كبير مع واضعي أسعار الفائدة الداخليين الآخرين في لجنة وضع السياسة النقدية القوية المشكلة من تسعة أعضاء. وألمحت تعليقات محافظ البنك أندرو بيلي والخبير الاقتصادي البارز هيو بيل في الأسابيع الأخيرة إلى أن بنك إنجلترا يقترب من نقطة تحول في الدورة الأكثر عدوانية فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة خلال أكثر من ثلاثة عقود.

وقالت بريدن إن المخاطر من توقعات بنك إنجلترا للتضخم تميل نحو الصعود بعد تأثير الجولة الثانية التي كانت أقوى من المتوقع.