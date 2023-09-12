الأسهم الأوروبية تصعد وتراجع الاسترليني يرفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم مقتفية أثر مكاسب وول ستريت مساء، فيما تلقى مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي يركز على شركات التصدير دعما من تراجع الجنيه الاسترليني في أعقاب تقرير متفاوت لسوق العمل في بريطانيا.

وبحسب "رويترز" ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3 في المائة، فيما زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة.

وانخفض الجنيه الاسترليني بعد بيانات أظهرت ضعف سوق العمل على الرغم من أن نمو الأجور ظل قويا في يوليو، الأمر الذي يرسم صورة ضبابية قبيل قرار بنك إنجلترا بخصوص أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.

وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة ليتعثر على خلاف بقية أسواق المنطقة بفعل تأثير أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات سلبا على المؤشر.

وقادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وقفز سهم شركة جيتينج 3.7 في المائة.

وصعد سهم أسوشيتد بريتش فودز 1.6 في المائة بعدما رفعت الشركة المالكة بريمارك توقعاتها للأرباح للعام بأكمله لثاني مرة في أربعة أشهر بدعم من تداول قوي لعملياتها في قطاعي الأزياء السريعة والأغذية.