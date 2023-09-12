هيئة العقار: 40 ألف عقد وساطة حتى الآن .. والترخيص لـ 18 منصة عقارية

أكد المهندس عبدالله الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن نظام الوساطة العقارية والذي دخل مرحلة الامتثال بداية العام الهجري الحالي، أسهم في حوكمة أنشطة الوساطة والتسويق والإعلانات العقارية ورفع مستوى شفافية السوق العقاري.

وأوضح أنه تم خلال أقل من شهرين إزالة 450 ألف إعلان عقاري مخالف للنظام مع بدء الامتثال، في الوقت الذي تم فيه الترخيص لـ 18 منصة عقارية تقدم خدمات الوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى إصدار 20 ألف رخصة وساطة عقارية للأفراد والمنشآت، مشيرا إلى النظام أسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، حيث مكن ممارسي أنشطة الوساطة العقارية من إبرام 40 ألف عقد وساطة عقارية حتى اليوم.