مسؤول ليبي: انتشال أكثر من 1000 جثة في درنة .. 25 % من المدينة قد اختفى

قال وزير في حكومة شرق ليبيا اليوم إن السيول والفيضانات دمرت نحو ربع مدينة درنة الواقعة في شرق البلاد بعد انهيار سدود بسبب عاصفة عاتية وإن أكثر من ألف جثة انتشلت حتى الآن.

وبحسب "رويترز" أضاف هشام أبوشكيوات وزير الطيران المدني وعضو لجنة الطوارئ لرويترز عبر الهاتف "عدت من هناك درنة... الأمر كارثي للغاية... الجثث ملقاة في كل مكان في البحر، في الأودية، تحت المباني".

وتابع "ليس لدي عدد إجمالي للقتلى لكن هو كبير كبير جدا... عدد الجثث المنتشلة في درنة تجاوز الألف... لا أبالغ عندما أقول إن 25 في المائة من المدينة اختفى. العديد من المباني انهارت".

وقال أبوشكيوات في وقت لاحق إنه يتوقع أن يصل إجمالي عدد القتلى في أنحاء البلاد إلى أكثر من 2500 مع ارتفاع عدد المفقودين.

كما تعرضت مدن شرقية أخرى، منها بنغازي ثاني أكبر مدينة في ليبيا، للعاصفة دانيال التي اجتاحت البلاد بعد أن ضربت اليونان.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أيضا إن عدد الضحايا قد يصل إلى الآلاف.