الأجور في بريطانيا ترتفع 7.8 % خلال 3 أشهر .. وتيرة قياسية

استمرت الأجور في بريطانيا بالارتفاع بوتيرة قياسية، كما لم يرتفع التضخم بنسبة أعلى من الأجور لأول مرة منذ عامين، وفقا لإحصاءات رسمية.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني، إن متوسط نمو الأجور الأسبوعية بلغ 7.8 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو، ليساوي نسبة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين لأول مرة منذ أكتوبر 2021.

وارتفع إجمالي الأجور بعد حساب الحوافز 8.5 في المائة، ما يعني أن الأجور تجاوزت نسبة التضخم لأول مرة منذ مارس 2022، بارتفاع 0.6 في المائة، مع الأخذ في الحسبان مؤشر أسعار المستهلكين.

كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ عامين، ليبلغ 4.3 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو، مقارنة بـ 4.2 في المائة خلال الثلاثة أشهر التي سبقتها.