عصر ياباني جديد بعيدا عن الفائدة السلبية يصعد بـ «الين» 1 % .. والدولار يتراجع

قفز الين بعد تصريحات لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا عززت الآمال في أن البلاد قد تدخل قريبا عصرا جديدا بعيدا عن أسعار الفائدة السلبية، في حين انخفض الدولار قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي من المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وارتفعت العملة اليابانية بأكثر من 1 في المائة لتلامس أعلى مستوى في أسبوع عند 145.99 للدولار، مدعومة بتصريح أويدا مطلع الأسبوع بأن البنك المركزي قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية عندما يقترب من الوصول لمعدل التضخم المستهدف عند 2 في المئة.

وقال أويدا في مقابلة مع صحيفة يوميوري إن بنك اليابان يمكن أن تكون لديه بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية.

في غضون ذلك، تراجعت العملة الأمريكية قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها يوم الأربعاء، مع ترقب المتداولين لمعرفة ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم يمضي بالفعل باتجاه "هبوط ناعم" وما إذا كان يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي المضي قدما في رفع أسعار الفائدة.

وقفز الجنيه الاسترليني بنحو 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2523 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. كما ارتفع اليورو 0.36 في المائة إلى 1.0738 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي سجل بالأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، 0.31 في المائة إلى 104.53.

وقفز الدولار الأسترالي 0.95 في المائة إلى 0.6439 دولار وزاد الدولار النيوزيلندي 0.79 في المائة إلى 0.5930 دولار.

في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1927.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:14 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1950.80 دولار.

ومن المتوقع أن ترسم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس والمقرر نشرها يوم الأربعاء المسار لقرارات الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الدولار 0.5 في المائة وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 0.3 في المائة، ما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 23.07 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 898.55 دولار بعد تراجعه سبعة في المائة الأسبوع الماضي، كما ارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1206.21 دولار.