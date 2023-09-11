الأسهم السعودية تقطع سلسلة تراجع دامت 7 جلسات .. استمرار الصعود يدعم التحول الإيجابي

أنهت الأسهم السعودية أطول سلسلة تراجع دامت سبع جلسات بعد ارتفاعها أمس 81 نقطة ما يعادل 0.73 في المائة لتصل إلى 11235 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 12 نقطة بنحو 0.84 في المائة ليغلق عند 1453 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم شبه جماعي من القطاعات وصعود معظم الأسهم. وأشير في التحليل السابق إلى النشاط المضاربي الذي يوضح بداية الرغبة في الدخول بالأسعار الحالية، واستمر ذلك حتى جلسة أمس، ويتطلب من السوق الحفاظ على الأداء المرتفع حتى مستويات 11380 نقطة على الأقل، لتأكيد التحول الإيجابي.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11161 نقطة وسجل أدنى نقطة عند 11132 نقطة فاقدا 0.19 في المائة، بينما الأعلى عند 11235 نقطة التي أغلق عندها في نهاية الجلسة رابحا 81 نقطة بنحو 0.73 في المائة. وارتفعت السيولة 33 في المائة بواقع 1.6 مليار، لتصل إلى 6.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 36 في المائة بمقدار 62 مليونا لتصل إلى 232 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 115 ألفا بنحو 33 في المائة لتصل 467 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجع قطاعا الطاقة والرعاية الصحية بنحو 0.36 و0.12 في المائة على الترتيب، بينما تصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بواقع 3 في المائة، يليه "المرافق العامة" 2.3 في المائة وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بـ2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 24 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "البنوك" 11 في المائة ما يمثل 737 مليون ريال، وحل ثالثا الطاقة 10 في المائة بنحو 673 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "اليمامة للحديد" بنحو 10 في المائة ليبلغ 26.95 ريال، يليه "فيبكو" بـ7.58 في المائة ليصل إلى 44 ريالا، وحل ثالثا سهم "شاكر" 7 في المائة حيث أغلق عند 26 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "عذيب للاتصالات" بواقع 9.95 في المائة ليغلق عند 144.80 ريال، يليه "سمو" بـ5.09 في المائة إلى 48.50 ريال، وحل ثالثا سهم "أنابيب" بمقدار 4.26 في المائة ليقفل عند 99 ريالا.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 453 مليون ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بنحو 345 مليون ريال، وحل ثالثا "أنابيب" بـ245 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية