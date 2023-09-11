أردوغان: نحتاج للتحلي بالصبر حتى يتراجع التضخم

نقلت صحيفة خبر ترك ووسائل إعلام تركية أخرى عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم إن بلاده لا بد أن تتحلى بالصبر مع سعيها لخفض التضخم بالنظر إلى التأثير المتأخر الذي سيظهر لاحقا لتشديد السياسات النقدية.

وذكر أردوغان خلال حديثه مع صحفيين في طريقه إلى تركيا عائدا من قمة مجموعة العشرين في الهند أنه يأمل في رؤية تراجع واضح جدا في التضخم في غضون 12 شهرا نظرا لأن السياسات الاقتصادية ستستغرق بعض الوقت لتحدث أثرا.

وبحسب ما نقلته "رويترز" قال أردوغان "نحتاج إلى أن نكون صبورين قليلا".