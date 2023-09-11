وجهة "مسار" توقع اتفاقية شراكة لتطوير وتشغيل باستثمارات تصل إلى 450 مليون ريال

أبرمت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة "مسار"، اتفاقية شراكة لتطوير وتشغيل فندق "صرح العروبة" في الوجهة من فئة أربعة نجوم، باستثمارات تصل لـ 450 مليون ريال، وذلك على هامش مشاركتها في "معرض سيتي سكيب العالمي"، في حين بلغ حجم الاستثمارات المستقطبة في الوجهة حتى اليوم نحو 40 مليار ريال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق أن الوجهة تحرص على دعم قطاعات الإيواء والضيافة المحلية ذات المواصفات العالمية، وذلك في إطار سعي وجهة "مسار" في تحقيق مهمتها الأساسية بتحسين جودة الحياة لسكان مكة المكرمة وزوارها من الحجاج والمعتمرين.