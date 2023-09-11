الأخضر ومانشيني .. البحث عن الفوز الأول

يبحث المنتخب السعودي لكرة القدم عن أول فوز له في مباراة ودية دولية في موسم 2023، والفوز الأول لمدربه الإيطالي الجديد روبرتو مانشيني عندما يلاقي الأخضر نظيره الكوري الجنوبي على ملعب "سانت جيمس بارك" في نيوكاسل الإنجليزية في مباراة ودية إعدادية للمنتخبين قبل خوض نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023 والتصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وخاض الأخضر تجربة أولى بإشراف مانشيني الجمعة الماضية وانتهت بخسارته أمام كوستاريكا 1/3، فيما خاض في 2023 ستة مواجهات، فاز في الأولى على اليمن 2/0 ضمن كأس الخليج في البصرة، فيما خسر مبارياته الأخيرة أمام عمان، العراق، فنزويلا، وبوليفيا بنفس النتيجة 1/2، قبل الخسارة مجددا أمام كوستاريكا 3/1.

وسبق وأن التقى الأخضر السعودي بنظيره الشمشون الكوري في 16 مواجهة، فاز كلا منهما في أربع مباريات، وتعادلا في ثماني مباريات، فيما سجل الكوري 14 هدف، والسعودي 12 هدف.

ولم تهتز شباك المنتخبين منذ 2008، حيث انتهت آخر مباراتين جمعتهما سلبيا 0/0، كما تبلغ القيمة السوقية للمنتخبين في آخر تحديث بـ 208.7 مليون يورو، حصة الكوري منها 180.5 مليون يورو، والسعودي 28.2 مليون يورو.