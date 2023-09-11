بعد 10 أعوام .. 3 صفقات تكسر صفقة انتقال الشهري

كسرت صفقة انتقال فيصل الغامدي من نادي الاتفاق إلى نظيره الاتحاد صمود أغلي صفقة لاعب سعودي في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد 10 أعوام، شهرين و 18 يوم (3732 يوم) من عملية صفقة انتقال يحيى الشهري من الاتفاق أيضا إلى النصر.

واختتمت عملية انتقال الغامدي من الشط الشرقي إلى الشط الغربي عمليات الميركاتو الصيفي لهذا الموسم، وذلك في يوم الخميس الماضي، حيث بلغت قيمة رسوم انتقاله الإدارية إلى الاتحاد 47.1 مليون ريال، وفق أرقام صفقات الدوري السعودي من الاتحاد الدولي "فيفا".

وصمدت عملية انتقال يحيى الشهري من الاتفاق أيضا إلى النصر طوال الأعوام العشرة الماضية، والتي أبرمت في الـ 20 من يونيو 2013، وبلغت 39.332 مليون ريال.

كما سجل الميركاتو الصيفي الماضي 3 صفقات أيضا أعلى من صفقة الشهري المبرمة في 2014، وهي: صفقة انتقال فراس البريكان للأهلي وبلغت 39.452 مليون ريال، صفقة انتقال حسن كادش للاتحاد وبلغت 39.7 مليون ريال، وعملية انتقال حسام تمبكتي للهلال وبلغت 46.3 مليون ريال.

من جهته، مازالت صفقة انتقال أحمد الفريدي للنصر والتي أبرمت في الثالث من مايو 2014، هي أغلى صفقة انتقال حر معلنه تفاصيلها المالية، حيث بلغت 32 مليون ريال لصالح اللاعب.