"بريق الرتاج" تسلط الضوء على أبرز مشاريعها العقارية في "سيتي سكيب العالمي" بالرياض

أعلنت بريق الرتاج، إحدى شركات التطوير العقاري التي تتخذ من البحرين مقرا لها، مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي" الذي تحتضنه الرياض من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وتأتي مشاركة بريق الرتاج ضمن الجناح الخاص بالبحرين في المعرض، وذلك تلبية لدعوة من مؤسسة التنظيم العقاري. وتعكس هذه الخطوة حرص الشركة واهتمامها بالمشاركة الفاعلة في كافة المعارض والفعاليات المختصة بمجال التطوير العقاري محليا وإقليميا ودوليا، وذلك ضمن التزامها الراسخ بالترويج للبحرين، لا سيما في القطاع العقاري.

ستقدم بريق الرتاج نبذة حول أبرز المشاريع التي تطورها في البحرين خلال المعرض، لا سيما مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين، ومشروع ستراتا في دلمونيا، والمزايا الاستثنائية التي سيقدمهما كلا المشروعين اللذان يجسدان روح الفخامة ونمط الحياة الحديثة.

ويحتوي مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين على 112 مسكنا استثنائيا، وهي تمثل مستوى جديدا كليا من المساكن الفاخرة المطلة على البحر في قلب العاصمة المنامة، وخليج البحرين. وسيتمتع قاطني المساكن بسهولة الوصول إلى فندق فورسيزونز خليج البحرين المجاور، بما فيه من وسائل الراحة، والاستجمام، والمطاعم المتعددة، وأمّا الشاطئ فليس ببعيد ويمكن الوصول إليه سيرا على الأقدام أو بعربات الجولف.

وإلى جانب سهولة الوصول إلى جميع الخدمات ووسائل الراحة المتوفرة في الفندق المجاور، تتضمن المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين مجموعة واسعة من الخدمات المخصصة للسكان، ومن أبرزها حدائق للراحة والاستجمام، ومسبح مكشوف مع إطلالة ساحرة على أجمل المناظر الطبيعية، ونادي رياضي مجهز بأحدث المعدّات، وردهة هادئة من أجل الاسترخاء، إضافة إلى سينما خاصة.

وصممت جميع تفاصيل هذه المساكن الخاصة المطلة على خليج البحرين بعناية بحيث تضم 98 شقة فاخرة وثماني شقق مزدوجة وست شقق بنتهاوس. وبفضل التصميم المعماري، ستتمتع المساكن بإطلالة إما على خليج البحرين، أو مركز البحرين التجاري العالمي، ومدينة المنامة، أو على البحر.

من جهة أخرى، فإن مشروع ستراتا في دلمونيا الذي يضم 101 شقة فاخرة هو عبارة عن مجمع سكني فاخر مزود بأهم وسائل الراحة والرفاهية العصرية. ويتميز بموقعه الفريد المطل على القناة المائية في جزيرة دلمونيا.

وتعليقا على ذلك، قال ماهر الشاعر، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بريق الرتاج "يسرنا المشاركة في معرض سيتي سكيب العالمي، كما يشرفنا أن نتوجه بالشكر إلى محمد بن خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، على دعوته وإتاحة الفرصة لشركة بريق الرتاج للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير وتسليط الضوء على أبرز المشاريع التي نعمل على تطويرها".

وتابع "يقدم مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين فرصة مثالية للعيش في بيئة متميزة بفضل موقعه الاستراتيجي في خليج البحرين، حيث يتيح مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين للسكان الاستمتاع بمناظر خلابة للمياه الفيروزية للخليج والمساحات الخضراء الوافرة المحيطة به وإطلالة فريدة على أفق العاصمة المنامة. ويتميز بقربه من المرافق الرئيسة مثل المطاعم والمتاجر والمجمعات التجارية.

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