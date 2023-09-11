مدعوما بتراجع الدولار .. الذهب يرتفع وسط ترقب لمعدلات التضخم الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في أمريكا والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1927.39 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة (07:00) بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1950.80 دولار.

ومن المتوقع أن ترسم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس والمقرر نشرها الأربعاء المسار لقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الدولار 0.5 في المائة وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام 0.3 في المائة، ما جعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية للمشترين بالخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 23.07 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 898.55 دولار بعد تراجعه 7 في المائة الأسبوع الماضي، كما ارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1206.21 دولار.