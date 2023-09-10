بايدن: الصين بدأت تغيير بعض قواعد اللعبة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إن الصين بدأت تغيير بعض قواعد اللعبة في العلاقات الدولية.

وبحسب "وكالات" قال بايدن: "لا أريد احتواء الصين" وذلك في مؤتمر صحافي خلال زيارة لفيتنام تهدف إلى تثبيت الحضور الأمريكي في هذه المنطقة من آسيا ومواجهة تنامي النفوذ الصيني.

وأوضح بايدن أنه أجرى أرفع محادثات مباشرة مع القيادة الصينية منذ أشهر، وقال إن التقلبات الاقتصادية في الصين لن تدفعها إلى غزو تايوان.

وتابع: "فريقي وطاقمي لا يزالون يجتمعون مع فريق الرئيس شي (جين بينغ) وحكومته... التقيت في الهند اليوم برجله الثاني".

وأشار بايدن في حديثه للصحافيين إلى أن اقتصاد الصين يعاني بسبب تباطؤ النمو عالميا لكنه لن يدفع بكين إلى اتخاذ خطوات لتغيير الوضع الراهن في تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.