نزع أرض تابعة لشركة "جبسكو" في جدة ضمن مشروع الأحياء العشوائية

أعلنت شركة الجبس الأهلية اليوم أنها تلقت إبلاغ عن قيمة التعويض المالي من الهيئة العامة لعقارات الدولة للأرض الواقعة في مدينة جدة بحي بني مالك بشارع فلسطين، التي تمتلكها بموجب صك إلكتروني.

وتم نزع الأرض ضمن مشروع الأحياء العشوائية، وستقوم الشركة بطلب الاعتراض وإعادة التقدير لقيمة التعويض بمراجعة الجهات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان لاحقا لأي مستجدات وإثبات الآثر المالي.